Омич пожаловался на гигантские сосульки, которые свисают с крыши многоэтажки
После чередовавшихся оттепели и заморозков на многих на омских домах появились сосульки внушительных размеров. Не исключено, что при следующем потеплении, они попадают на головы горожан и могут причинить серьезные травмы.
Об одном таком опасном участке рассказал в социальных сетях житель городка Нефтяников Игорь Королев.
– На улице Строителей с крыш домов свисают ледышки над пешеходной дорожкой, где ходят люди, в том числе дети, жалуется омич. – Управляющей компании нет, а Администрация не выполняет обязанностей по устранению данной опасности. Кто этим должен заниматься?
Также в паблике «ЧП Омск» анонимный автор сообщил об еще одном аналогичном случае:
– Комкова, 5а, 5, 3а – висят огромные сосульки, страшно ходить. Никто убирать не собирается. Ждут, пока несчастный случай произойдет! Тротуары песком никто не посыпает. Люди пробегают мимо сосулек и падают на скользкую дорогу! Оградили красными ленточками – и все. А людям где ходить: через Солнечный или вообще из дома не выходить до лета? – интересуется местный житель.
Фото: vk.com/chp55
Опасные сосульки.Видео: vk.com/chp55
ИСТОЧНИК KP.RU