Омич пожаловался на гигантские сосульки, которые свисают с крыши многоэтажки

25 Февр. 2020 2020-02-25T07:32:52+03:00

По его словам, у дома нет управляющей компании [видео]

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После чередовавшихся оттепели и заморозков на многих на омских домах появились сосульки внушительных размеров. Не исключено, что при следующем потеплении, они попадают на головы горожан и могут причинить серьезные травмы.

Об одном таком опасном участке рассказал в социальных сетях житель городка Нефтяников Игорь Королев.

– На улице Строителей с крыш домов свисают ледышки над пешеходной дорожкой, где ходят люди, в том числе дети, жалуется омич. – Управляющей компании нет, а Администрация не выполняет обязанностей по устранению данной опасности. Кто этим должен заниматься?

Также в паблике «ЧП Омск» анонимный автор сообщил об еще одном аналогичном случае:

– Комкова, 5а, 5, 3а – висят огромные сосульки, страшно ходить. Никто убирать не собирается. Ждут, пока несчастный случай произойдет! Тротуары песком никто не посыпает. Люди пробегают мимо сосулек и падают на скользкую дорогу! Оградили красными ленточками – и все. А людям где ходить: через Солнечный или вообще из дома не выходить до лета? – интересуется местный житель.

Фото: vk.com/chp55

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/762672" frameborder="0"></iframe> Опасные сосульки.Видео: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU