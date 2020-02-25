2020-02-25T07:14:01+03:00
Общество

В структуре мэрии Омска запланированы сокращения

По данным СМИ, в одном из управлений почти половину сотрудников
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (vk.com/chp55)Фото: скриншот с видео (vk.com/chp55)
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В одной из структур омской мэрии – управлении административной практики и муниципального контроля – грядут серьезные сокращения. Добавим, что это ведомство входит в структуру департамента правового обеспечения и муниципальной службы Омска.

«СуперОмск» со ссылкой на свои источники в мэрии сообщает, что из 16 сотрудников управления оставят только 10. В частности, из 5 специалистов 1-й категории останутся только четверо, из 5 главных специалистов – четверо. Кроме того, под сокращение попадут 4 главных специалиста отдела деятельности административных комиссий. Итого уволят шестерых сотрудников управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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