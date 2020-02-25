2020-02-25T06:50:38+03:00
Происшествия

В Омске из окна многоэтажки выпала мать троих детей

Спасти ее врачи не смогли
Станислав МУХИН
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Женщина разбилась.Женщина разбилась.Фото: ВКонтакте
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Трагедия случилась в выходные в одном из жилых микрорайонов по улице 28-я Северная. Там под окнами нашли тело женщины. На место выехали скорая, но помочь ей уже было нечем. Полиция сразу же оцепила место происшествия. Фото с места ЧП появилось в социальных сетях.

Очевидцы сообщают, что омичка выпала из окна. Сейчас звучат самые разные версии: от суицида до несчастного случая. Как утверждают свидетели, у женщины остались трое детей.

- Трое детей остались... мы живем рядом, дети на одной площадки играют...сами в шоке, - написал один из местных жителей.

Что случилось, сейчас выясняют силовики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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