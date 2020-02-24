В Омском аэропорту из-за непогоды задерживается вылет
Рейс должен отправиться в Новый Уренгой
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В Новом Уренгое сейчас настоящий разгул стихии. Сильный ветер и туман парализовали местное авиасообщение. Из-за непогоды пришлось внести корректировки и в расписание Омского аэропорта.
В понедельник, 24 февраля, задерживается прилет рейса из Нового Уренгоя авиакомпании «Ямал», запланированный на 13.20. Соответственно сдвигается и время вылета из Омска в обратном направлении – по предварительным данным, с 14.25 на 16.20.
ИСТОЧНИК KP.RU