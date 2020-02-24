Омич купил у афериста 5 «старинных» монет за 100 тысяч

24 Февр. 2020 2020-02-24T11:58:09+03:00

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Печальная и поучительная одновременно история произошла с доверчивым жителем Омска. К 49-летнему мужчине на улице Нахимова подошел гастарбайтер. Незнакомец рассказал увлекательноую историю про то, как нашел старинные и очень ценные монеты, когда делал ремонт в одном из домов.

Находку строитель оценил в 600 тысяч рублей. Омича, видимо, не смутило, что собеседник так хорошо разбирается в антиквартате, и он поверил на слово.

После этого иностранец посетовал, что у него нет денег на обратную дорогу на родину и сказал, что готов продать все пять найденных монет за 100 тысяч рублей. Чтобы не упустить такое «выгодное» предложение, потерпевший даже заложил в ломбард свой смартфон.

– Позже покупатель принес монеты к нумизмату, который определил, что они не имеют антикварной ценности, – сообщили в пресс-службе областного УМВД. – Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие преступления и задержание подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU