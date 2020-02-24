2020-02-24T09:03:41+03:00
Происшествия

В страшном ДТП в Омской области погибли два человека

Авария случилась ночью
Анна МИКУЛА
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Фото: Госавтоинспекция по Омской областиФото: Госавтоинспекция по Омской области
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Страшная авария произошла в ночь на 24 февраля. Примерно в 02.00 в районе 748 км автодороги ЧелябинскНовосибирск лоб в лоб столкнулись две машины.

По предварительным данным, 31-летний водитель, двигавшийся по трассе на «шестерке» со стороны Исилькуля в Омск, выехал на встречную полосу. Там он не смог уйти от столкновения с Иж-2126 под управлением 34-летнего мужчины.

– В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, – пассажир автомобиля Иж-2126, мужчина 1980 года рождения, доставлен в медучреждение. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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