В Омске снова обнаружили выбросы сероводорода и этилбензола

24 Февр. 2020 2020-02-24T08:37:02+03:00

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Результаты проб омского воздуха, сделанных в субботу, 22 февраля, вновь оказались не слишком оптимистичными. Выяснилось, что в городе произошли выбросы двух ядовитых веществ – сероводорода и этилбензола.Ситуацию ухудшил штиль, из-за которого едкая вонь пока не выветривается.

Обь-Иртышское УГМС продлило режим неблагоприятных метеорологических условий 1 категории с 11.00 до 23.00 23 февраля для 28 предприятий Омска, – рассказали в областном минприроды. – Режим работы № 2 объявлен для ОНПЗ, ПАО «Омский каучук», ООО «Астра». При втором режиме сокращение выбросов предприятий должно обеспечить снижение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20-40%. Стоит отметить, что режим НМУ второй категории на территории Омской области ранее в 2019-2020 годах не объявлялся.

ИСТОЧНИК KP.RU