На дачах в Омске произошел пожар

24 Февр. 2020 2020-02-24T07:54:02+03:00

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Довольно серьезный пожар случился в воскресенье, 23 февраля, вечером в садоводческом товариществе «Ромашка».

– В 16.52 поступило сообщение о пожаре в дачном доме площадью 60 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – О происшествии сообщил собственник. На момент прибытия горел второй этаж деревянного дома. От МЧС на месте работали 7 единиц техники и 39 человек личного состава, а также одно звено газодымозащитной службы.

Также сообщается, что пожар был локализован в 17.22, полностью потушен в 17.55. Причины и обстоятельства происшествия, а также материальный ущерб будут установлены после проверки.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU