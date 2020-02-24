На дачах в Омске произошел пожар
Довольно серьезный пожар случился в воскресенье, 23 февраля, вечером в садоводческом товариществе «Ромашка».
– В 16.52 поступило сообщение о пожаре в дачном доме площадью 60 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – О происшествии сообщил собственник. На момент прибытия горел второй этаж деревянного дома. От МЧС на месте работали 7 единиц техники и 39 человек личного состава, а также одно звено газодымозащитной службы.
Также сообщается, что пожар был локализован в 17.22, полностью потушен в 17.55. Причины и обстоятельства происшествия, а также материальный ущерб будут установлены после проверки.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU