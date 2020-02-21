Омские волонтеры снимают мультфильмы на основе работ особенных ребятишек

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:04:26+03:00

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20 февраля дома у семьи Афониных было радостно и многолюдно. На именины к особенному мальчику Саше пришли давние друзья – волонтеры отряда «Свет». Они устроили представление для главного героя праздника – с фокусами, воздушными шариками и даже фейерверком из конфетти. А после подарили то, о чем ребенок просил сам: большую икону его православного покровителя – Александра Невского. Но главное, чего так ждал Саша и к чему готовился целый месяц, было еще впереди. После праздника мальчик стал соавтором настоящего мультфильма вместе с волонтерами – студентами Омского музыкально-педагогического колледжа.

Фото: Галина Горбачева

Фото: Галина Горбачева

Фото: Галина Горбачева

– Месяц назад к нам домой уже приезжали дорогие гости, – Елена Афонина, мама Саши. – Мы с ними общались и размышляли, что бы такое придумать с Сашей, чтобы он своими руками мог поработать, пообщаться с педагогами. Изначально планировали нарисовать какой-то мультик от руки – красками, карандашами. Но у сына тяжеловато с мелкой моторикой. Поэтому всем коллективом – педагоги и мы – решили сделать все-таки кукольный мультик. Саша любит всякие разные поделки из бумаги мастерить. Он зажигается, ему очень нравится придумывать что-то такое, с чем потом можно играть. В процессе мы размышляли, заинтересовали нашего педагога, который у нам приходит из школы, Татьяну Валентиновну. Саша очень любит с ней заниматься, особенно по трудам. И в процессе уроков они сделали персонажей для этой сказки.

Фото: Галина Горбачева

На основе игрушек, сделанных Сашей Афониным, волонтеры сняли мультфильм по мотивам русской народной сказки «Теремок». При этом ребенок принял непосредственное участие и в самой постановке. Потом студенты Омского музыкально-педагогического колледжа, обучающиеся по специальности «Анимация» что называется вдохнут жизнь в отснятый материал, обработав видео в профессиональных компьютерных программах. Премьера мультика запланирована на 6 марта. Найти его можно будет на сайте Омского музыкально-педагогического колледжа в разделе новости.

20 февраля отмечается День социальной справедливости. Кроме того этот праздник совпал еще и с именинами Саши Афонина, – отличный повод устроить праздник и создать мультфильм. Уже третья такая работа, созданная волонтерами вместе с особенными детьми.

Фото: Галина Горбачева

Идея создать волонтерский отряд «Свет» на базе музыкально-педагогического колледжа принадлежит директору этого образовательного учреждения, депутату Омского горсовета Светлане Студеникиной. И вот уже 10 лет она является его бессменным руководителем и вдохновителем. Сейчас он работает по восьми основным волонтерским направлениям инклюзивном, социальном, событийном, экологическом и другим.

– Говоря об инклюзивном волонтерстве, хочу подчеркнуть, что Светлана Михайловна проинициировала уже третий подобный мультипликационный фильм, – рассказала замдиректора музыкально-педагогического колледжа Елена Михайловна Корягина, – Мы вместе со специалистами придумали, как задействовать детей с ограниченными возможностями, но которые могут немножко рисовать или скручивать из бумаги какие-то простые игрушки. На основе их работ создаются мультфильмы. А для тех деток, которые лишены даже такой возможности мы запускаем еще одну новую программу. К рукам ребенка прикрепляют специальные устройства, и с помощью простейших движений он также сможет создавать рисунки, делать мультфильмы. Причем в этом интересно участвовать всем - и детям и нам самим.

Фото: Галина Горбачева

Праздничное настроение для Саши в день его именин создавали также студенты музыкально-педагогического колледжа – Влада Радионова и Артем Ильин.

– Мы с свободное от учебы время выступаем в качестве больничных клоунов, – рассказали Влада и Артем. – В отряд «Свет» принимают всех желающих студентов, которые неравнодушны, искренне хотят помочь и не жалеют своих сил и времени. Мы ездим в больницы, детдома, дома престарелых. Но вот лично нам больше нравится работать с ребятишками, у нас ведь и будущая профессия – педагоги. Перед Новым годом, например, мы выступали в детской больнице № 4, давали там представление. Было очень интересно! Главное в такой работе – быть открытым к детям. Если ребенок улыбается, значит, мы на правильном пути. И ты просто понимаешь, что делаешь что-то хорошее и важное.

ИСТОЧНИК KP.RU