Богатейшего депутата Омска, подозреваемого в махинациях с тарифами на газ, отпустили под домашний арест

21 Февр. 2020 2020-02-21T07:14:13+03:00

Все это время Калинина очень поддерживала его жена. Фото: Facebook

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Мосгорсуд неожиданно удовлетворил апелляцию защиты омского предпринимателя и теперь уже бывшего депутата ЗакСобрания Сергея Калинина. Из СИЗО самого богатого народного избранника региона согласились отпустить под домашний арест. За решеткой он находился с июня 2018 года.

Напомним, что руководителя ХК "Акция" Сергея Калинина задержали прямо в больнице, где он проходил лечение. Предпринимателя подозревают в махинациях с тарифами на газ. По версии следствия, газовики брали в аренду у подконтрольной им же фирмы сети, по которым подавался газ. Эти расходы они включали в тариф. В итоге, как считают следователи, население переплатило за несколько лет сотни миллионов рублей.

В ближайшие дни Сергей Калинин окажется дома с семьей. Все это время его очень поддерживала супруга Катерина Талызина.

ИСТОЧНИК KP.RU