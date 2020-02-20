Благодаря работе омской Росгвардии житель Черлакского района добровольно выдал три кг пороха

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:58:55+03:00

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В минувшие сутки в рамках мероприятий по приему на возмездной основе незарегистрированного гражданского оружия и боеприпасов в Омской области жители районов добровольно выдали оружие и порох.

В Черлакском районе местный житель обратился с заявлением о добровольной выдаче пороха, который остался у него на хранении после продажи охотничьего ружья. Бывший владелец огнестрельного оружия, узнав о проводимых центром лицензионно-разрешительной работы омской Росгвардии мероприятиях, решил сдать 6 имевшихся у него пачек пороха весом по 500 грамм, на хранение которых он не имел права после продажи своего оружия, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии.

Также двуствольное охотничье ружье добровольно выдала жительница поселка Нововаршавка. В Таврическом районе гражданин выдал найденный им на улице газовый пистолет.

Принятые у граждан единицы оружия и порох направлены на экспертизу, по итогам которой будет определен размер материального вознаграждения.

ИСТОЧНИК KP.RU