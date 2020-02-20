Пожилая омичка перевела «американскому генералу» 1000 евро, а он неожиданно для нее исчез

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:16:46+03:00

Женщина поверила, что «военный» может погибнуть и зачем-то оплатила пересылку его наград в Россию

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На удочку аферистов попалась 64-летняя омичка, освоившая соцсети. В одном из мессенджеров из написал «американский генерал». Незнакомец внезапно разоткровенничался и рассказал собеседнице, что служит в Сирии и может погибнуть.

Далее он рассказал душещипательную историю: он переживает, что после его смерти его ценные награды пропадут. Также поведал, что свои медали и ордена он может передать только человеку, которому доверяет – ей. Сердобольная пенсионерка согласилась на такую почетную, как ей казалось, миссию и выслала 1000 евро на «почтовые расходы». После этого «генерал» исчез с горизонта.

– Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника и другие обстоятельства преступления, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение,

ИСТОЧНИК KP.RU