Пожилая омичка перевела «американскому генералу» 1000 евро, а он неожиданно для нее исчез
На удочку аферистов попалась 64-летняя омичка, освоившая соцсети. В одном из мессенджеров из написал «американский генерал». Незнакомец внезапно разоткровенничался и рассказал собеседнице, что служит в Сирии и может погибнуть.
Далее он рассказал душещипательную историю: он переживает, что после его смерти его ценные награды пропадут. Также поведал, что свои медали и ордена он может передать только человеку, которому доверяет – ей. Сердобольная пенсионерка согласилась на такую почетную, как ей казалось, миссию и выслала 1000 евро на «почтовые расходы». После этого «генерал» исчез с горизонта.
– Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника и другие обстоятельства преступления, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение,
ИСТОЧНИК KP.RU