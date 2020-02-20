Открыли все дороги из Омской области в Казахстан
В регионе снова установилась нормальная погода
Фото: 55.mchs.gov.ru
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Напомним, поздно вечером 18 февраля из-за ухудшения погодных условий закрыли сразу несколько дорог из Омскую область в Республику Казахстан. В среду, 19 февраля, одну из них открыли. Но вторая трасса – Ленинский–Иртышск–Русская Поляна – оставалась закрытой для проезда из-за метели и плохой видимости на этом участке дороги.
И вот стало известно, что в этой местности, наконец, установилась нормальная погода.
По информации областного ГУ МЧС, на территории Республики Казахстан автодороги открыты во всех направлениях для всех видов транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU