Сотрудники омского следкома поздравили ветерана со 100-летним юбилеем

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:21:54+03:00

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Сотрудники следственного управления СК России по Омской области оказали помощь ветерану Великой Отечественной Войны в рамках акции «Спасибо каждому ветерану!» Сотрудники ведомства оказывают постоянную помощь пожилым людям, которые даже в своем возрасте не теряют оптимизма. Следователи навестили Ивана Ивановича Смирнова, прошедшего всю войну. В январе он отметил 100-летний юбилей.

Эта акция накануне 75-летия Победы важна еще и потому, что с каждым годом ветеранов остается все меньше и меньше очевидцев тех героических дней, участников Великой Отечественной войны. Тех кто подарил нам Победу, отчаянно сражаясь на фронте и в тылу, и поэтому особенно хочется окружить заботой и теплом ветеранов, ведь они и сегодня являются образцом жизнелюбия, мужества и стойкости. Для фронтовиков важна даже не сама помощь, а внимание и общение с окружающими их людьми.

Иван Смирнов - участник двух войн - финской и Великой Отечественной. Он единственный житель Омской области, который защищал нашу Родину от врагов в двух войнах.

Ветеран родился 5 января 1920 года в Кологриве Костромской области в семье сапожника. После школы в 1937 году он поступил в Горьковский водный институт на эксплуатационный факультет, но не закончил, в 1939 году ушел на фронт - началась война с Финляндией. Сражался в составе особого лыжного разведывательного эскадрона, ведь еще в детстве любил бегать на лыжах и занимался спортом. После войны Иван Иванович продолжил учебу в Костромской военно-транспортной академии, затем служил в органах военных сообщений.

В декабре 1940 года по личной инициативе был направлен на учебу в военно-транспортную академию Вооруженных сил. После окончания академии ушел на фронт, воевал в составе 3-го Украинского фронта на Волге, Днепре и Дунае. Участвовал в освобождении Венгрии, Болгарии, Австрии, победу встретил в Будапеште. Был контужен. В 1946 году из Будапешта переведен в Омск в военную комендатуру помощником военного коменданта, более 50 лет он служил в Вооруженных силах СССР. В 2000 году Смирнову Ивану Ивановичу Указом Верховного Главнокомандующего было присвоено звание полковника. Он награжден орденами «Отечественной войны 2 степени», «Красной Звезды», "За заслуги перед Отечеством", медалью "За боевые заслуги", юбилейными наградами. 45-й памятной медалью для Ивана Ивановича стала медаль Следственного комитета России «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», которую следователи торжественно вручили ветерану.

Пройдя славный военный и трудовой путь, ветеран никогда не терял бодрости духа, отличался крепким здоровьем и стойким жизнеутверждающим характером. Но в последние годы возраст стал брать свое, начались проблемы со здоровьем, и поэтому, узнав от родственников, что старенький медицинский прибор, которым пользовался ветеран, сломался, следователи подарили Ивану Ивановичу новый автоматический прибор для измерения артериального давления.

Встреча прошла в теплой обстановке, за рассказами о жизненном пути и просмотром нескольких памятных альбомов, над которыми трудился сам ветеран. Сотрудники следственного управления пожелали ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизнь, а он пообещал как офицер офицерам вместе встретить 100-летний День Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU