В Омской области пропал 22-летний парень

20 Февр. 2020 2020-02-20T04:42:42+03:00

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В Омской области пропал 22-летний житель Большереченского района Виктор Николаев.

По информации поискового отряда «Лиза Алерт», он перестал выходить на связь 23 января. У родных до сих пор нет информации о его местонахождении.

Если вы видели Виктора или похожего человека после 23 января, просьба позвонить на горячую линию «Лиза Алерт» 88007005452 или в полициию 02.

ИСТОЧНИК KP.RU