В Омской области пропал 22-летний парень
Виктор Николаев перестал выходить на связь месяц назад
Фото: «Лиза Алерт»
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В Омской области пропал 22-летний житель Большереченского района Виктор Николаев.
По информации поискового отряда «Лиза Алерт», он перестал выходить на связь 23 января. У родных до сих пор нет информации о его местонахождении.
Если вы видели Виктора или похожего человека после 23 января, просьба позвонить на горячую линию «Лиза Алерт» 88007005452 или в полициию 02.
ИСТОЧНИК KP.RU