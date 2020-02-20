2020-02-20T06:59:30+03:00
Общество

Машины с перегруженного участка дороги на Левом берегу в Омске перераспределят на несколько потоков

Это позволит значительно снизить аварийность на участке улицы 70 лет Октября, по которой автомобилисты объезжают перекрытую «кишку»
Анна ЛИСОВАЯ
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Опасный участок улицы 70 лет Октября временно перекроют.Опасный участок улицы 70 лет Октября временно перекроют.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Одной из главных тем, которые обсуждались на заседании комитета по архитектуре и градостроительству в Омском горсовете, стала улица 70 лет Октября. Точнее, даже не она, а проезд вдоль дворов. После того, как на Левобережье начали строить новую дорогу по улице Шаронова, которую в народе называют «кишка», и была перекрыта старая проезжая часть, весь поток машин хлынул именно в этот 600-метровый участок. Жители пяти многоэтажных домов, расположенных там, оказались заложниками ситуации. Они обратились к за помощью к депутатам.

Андрей Никитин поинтересовался, была ли в вообще необходимость перекрывать старую дорогу на улице Шаронова, ведь работы на ней не ведутся.

– Новая дорога как «кишке» мешает? Дорога пустая стоит! – говорит Никитин. – Можно поставить перекрытие на 2-3 часа на завоз стройматериалов. Можно временной интервал поставить, а в часы пик машины пропускать.

Однако выяснилось, что эту идею слишком сложно реализовать. Кроме того, на этом участке, вероятно, придется организовать круглосуточный пункт ГИБДД, которые будут открывать и закрывать дорогу. А это слишком дорого для бюджета города.

Иван Федин выступил с инициативой вообще исключить этот участок дороги из муниципального реестра. Впрочем, коллеги его не поддержали, придя к выводу, что проблему это не решит.

– Сейчас исключим, а через полгода, когда новую дорогу построят, снова открывать? – поинтересовался Сергей Дроздов.

Он предложил вместо этого разделить транспортные потоки по нескольким направлениям. Дроздов обратился к замдиректора омского департамента транспорта Вадиму Кормильцу с просьбой подготовить схему объездных путей на этом участке и предоставить в горсовет. Выбранные участки предложили расширить.

– Если мы предоставим людям альтернативные варианты объезда, они безусловно вскоре начнут пользоваться ими, – уверен и Алексей Саяпин.

Впрочем, некоторые депутаты акцентировали внимание на том, что жители частных домов, мимо которых планируют направить потоки машин, будут против. Например, Инна Гомолко переживает: после того, как проезжую часть расширят грейдером, асфальтовое покрытие будет разрушено. В связи с этим она предложила обязательно внести эти участки дорог в список на последующий ремонт.

Кроме того, парламентарии пришли к выводу о целесообразности временно перекрыть тот самый участок улицы 70 лет Октября. Там неподалеку находятся садик и школа. Из-за большого потока машин на проезде, не предназначенном для таких целей, уже произошло два несчастных случая с детьми.

Оба этих предложения – о перекрытии участка на улице 70 лет Октября и подготовке схемы объезда этого места – депутаты приняли к рассмотрению.

– Это вопрос организации. На мой взгляд, дешевле было бы сразу продумать транспортные потоки, – подвел итоги заседания депутат Юрия Федотов. – Вот когда закрывали на ремонт Юбилейный мост, мы с Сергеем Фроловым, работавшим тогда заммэра, тщательно продумывали этот момент. Смотрели, как надо расширить объездные дороги, чтобы две машины могли разойтись: где-то грейдером пройтись, где-то асфальт положить. И в итоге все прошло без каких-то особых катаклизмов. Здесь надо было сделать то же самое – посмотреть на весь этот путь глазами автомобилиста. Надо было продумать головой вот этого водителя, куда он поедет, и там проложить дорогу. Надо транспортные потоки от домов, которые расположены по улице 70 лет Октября, перераспределить. Люди не хотят стоять в пробке и сразу же ныряют туда. А там на улицу выходят дети, родители, пожилые люди. Они могут попасть под машину, это опасно. Уже такие случаи были. Поэтому вполне справедливо, что сегодня на комитете договорились поставить знаки, ограничить скорость, а весной оборудовать лежачих полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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