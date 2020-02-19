«Посмотрев видео, я сам был в шоке от своих издевательств»: Отчим омского «мальчика на гречке» дал показания

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:46:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 февраля, на суде допросили 35-летнего омича Сергея К., ставившего своего пасынка Пашу (имя ребенка изменено) голыми коленями на гречку. В результате таких систематических издевательств крупа буквально вросла в коду мальчика и загноилась. Удалить это все удалось только хирургическим способом.

При этом истязавший Пашу отчим судя по всему виновным в его мучениях себя не считает. Более того, что заявил пасынку, что прощает его. Сам ребенок рассказал, что «дядя Сережа» просил никому не рассказывать, что издевался над ним. Взамен предложил купить сладостей.

На суде Сергей по-прежнему пытался свалить вину за все случившееся на ребенка. Он обвинил его в воровстве и непослушании. А потом заявил, что сам удивился увиденному на записях, которые сейчас имеются у следствия.

– В апреле 2019 года он снова украл деньги. После проведенной беседы он продолжил поздно возвращаться из школы и выключать телефон, – цитирует обвиняемого «Новый Омск». – В целом совокупность данных событий, сопряженных со временем на беседы и уговоры, исчерпали себя. Бесконечные кражи и непослушания вывели меня из себя, и я стал наказывать его постановкой коленями на гречку. Я точно не могу объяснить, но думаю, что у меня был срыв. Посмотрев во время следствия видео того, как я ставил мальчика коленями на гречку, я был сам в шоке от увиденного.

Правда, версия срыва все равно не слишком хорошо объясняет, почему все происходило не однажды, а, как минимум, 30 раз.

Сергея К. и мать мальчика Алину Ю., с молчаливого согласия все произошло, судят за истязания ребенка. При этом Пашу снова вернули матери.

Также известно, что прокуратура заявила иск о взыскании с Сергей К. 400 тысяч рублей в качестве компенсации пасынку.

ИСТОЧНИК KP.RU