Появилось фото с места гибели экс-главы омского минздрава

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:37:55+03:00

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Стала известна причина смерти бывшего министра омского здравоохранения. Юрий Ерофеев скончался из-за оторвавшегося тромба. К такому выводу пришли судмедэксперты.

Бывший чиновник пропал утром 17 февраля. С заявлением в полицию обратилась его супруга. Придавленное снегоходом тело Юрия Ерофеева нашли в поле в 2 км от села Соленое Черлакского района, где находился ангар с зимовавшими в нем пчелами. В последние годы Юрий Ерофеев увлекался пчеловодством.

Появилось фото с места гибели экс-чиновника. На нем видно, что снегоход, опрокинутый на снегу. Под ним лежит тело Юрия Ерофеева. Очевидно ему плохо стало во время движения - у экс-глав минздрава оторвался тромб. Помочь ему в поле было некому. Позвонить кому-либо он просто не успел.

Прощание с Юрием Владимировичем Ерофеевым пройдет 20 февраля с 11.00 до 12.30 по адресу: ул. Партизанская, 12 (Дом ветеранов),

ИСТОЧНИК KP.RU