Стала известна причина смерти экс-главы омского минздрава Ерофеева

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:57:47+03:00

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Появились подробности трагедии с бывшим министром омского здравоохранения Юрием Ерофеевым. Экс-чиновник направлялся в ангар под Черлаком, где зимовали пчела с его пасеки. Он увлекался пчеловодством. Однако утром к назначенному времени Ерофеев так и не появился. Работники сообщили об этом жене, она написала заявление о пропаже. К вечеру следующего дня тело Юрия Ерофеева обнаружили в поле в километрах от ангара. Он лежал в снегу придавленный снегоходом.

Как установила экспертиза, экс-чиновник скончался от тромбофилии. Об этом "Комсомолке" рассказал источник в правоохранительных органах. Не исключается, что бывший чиновник не знал о своем серьезном диагнозе.

Скорее всего, во время движения у него просто оторвался тромб. Юрию Ерофееву резко стало плохо. Помочь в чистом поле ему было некому. Гематомы и синяки на его теле появились при падении.

- Прощание с Юрием Владимировичем Ерофеевым состоится 20 февраля с 11.00 до 12.30 по адресу: ул. Партизанская, 12 (Дом ветеранов), - уточнили в минздраве.

Добавим, что ведомство Юрий Ерофеев возглавлял с 2008 по 2012 год.

ИСТОЧНИК KP.RU