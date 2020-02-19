Пьяный омич, убивший человека в ДТП, получил 6 лет тюрьмы
Крупную аварию устроил 27-летний омич в ноябре 2018 года на трассе Москаленки – Тумановка. Он сел пьяный за руль и не справился с управлением. Его "Хонда" влетела на встречной полосе в "Ладу". В ДТП погиб пассажир отечественной легковушки. Серьезные травмы получил и ее водитель. На сибиряка завели уголовное дело по статье "Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения правил движения, повлекшее по неосторожности смерть".
Как рассказали в областной прокуратуре, виновника аварии приговорили к 5 годам и 10 месяцам тюрьмы. Также омчи будет обязан выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU