2020-02-19T12:29:18+03:00
Общество

Пьяный омич, убивший человека в ДТП, получил 6 лет тюрьмы

И заплатит компенсацию
Станислав МУХИН
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Он устроил аварию.Он устроил аварию.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Крупную аварию устроил 27-летний омич в ноябре 2018 года на трассе Москаленки – Тумановка. Он сел пьяный за руль и не справился с управлением. Его "Хонда" влетела на встречной полосе в "Ладу". В ДТП погиб пассажир отечественной легковушки. Серьезные травмы получил и ее водитель. На сибиряка завели уголовное дело по статье "Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения правил движения, повлекшее по неосторожности смерть".

Как рассказали в областной прокуратуре, виновника аварии приговорили к 5 годам и 10 месяцам тюрьмы. Также омчи будет обязан выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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