2020-02-19T11:27:57+03:00
Общество

Омичка дала бойфренду с сайта знакомств свою банковскую карту, а он ее обокрал

Женщина обратилась в полицию
Станислав МУХИН
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На удочку афериста попалась 41-летняя омичка. Через сайт знакомств она нашла нового спутника. В переписке он представился ей Дедом Морозом. Уже через неделю они встретились. Знакомство решили обмыть под застолье. Когда выпивка закончилась, омичка послала мужчину в магазин и дала свою банковскую карточку. Помимо выпивки он купил еще и мобильный телефон себе за 6 500 рублей. Когда новый знакомый вернулся, сибирячка закатила ему скандал.

Во время ссоры казавшийся до этого галантным кавалером омич несколько раз ударил по лицу. К тому же он сорвал с шеи новой знакомой золотую цепочку. После этого "Дед Мороз" скрылся. Ущерб составил 28 500 рублей. Омичка обратилась в полицию.

- На допросе следователь выяснил, что после хищения задержанный попытался сдать золото в комиссионный магазин, в котором ранее приобрел сотовый телефон. В ломбарде покупать вещь отказались и мужчина продал цепочку за 8 000 рублей водителю маршрутной газели, - уточнили в пресс-службе УМВД по Омской области.

На альфонса завели уголовное дело. За грабеж ему грозит до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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