2020-02-19T10:57:29+03:00
Общество

В Омской области из-за непогоды перекрыли несколько дорог

До сих пор нельзя проехать по трассе через Русскую Поляну
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.mchs.gov.ruФото: 55.mchs.gov.ru
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Накануне, 18 февраля, из-за ухудшения погодных условий в Омской области перекрыли сразу две дороги, ведущие в Республику Казахстан.

Сегодня, 19 февраля, на трассе ЧелябинскНовосибирск на территории Казахстана от города Петропавловск до границы с Россией движение транспорта восстановлено. А вот второе направление остается закрытым.

– Участок автодороги республиканского значения сообщением Ленинский–Иртышск–Русская Поляна от поселка Ленинский до границы РФ остается закрытым, – сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. – На всех других направлениях в связи со стабилизацией погодных условий открыты для движения в обоих направлениях.

На случай непредвиденных ситуаций на дороге водителям напоминают телефон пожарно-спасательной службы МЧС России –101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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