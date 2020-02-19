Дорогу между Омском и Казахстаном перекрыли из-за снежной бури
Погода вновь приготовила сюрпризы для автолюбителей. В очередной раз она вмешивается в автомобильное сообщение. Синоптики прогнозируют сильную метель, усиление ветра и ухудшение погодных условий. Из-за этого, по данным МЧС, перекрывают участок дороги между Омском и Казахстаном. Речь про отрезок
Сильная метель на границе России и Казахстана вынудила соседнюю республику полностью перекрыть автомобильное сообщение с Омской областью. Ленинский – Иртышск – Русская Поляна перекрыли. Не рекомендуют отправляться в сторону Казахстана с минувшего вечера. На трассе минимальная видимость и сильный снег. Омские спасатели советуют автолюбителям воздержаться от поездок в соседнее государство на ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU