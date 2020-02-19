Дорогу между Омском и Казахстаном перекрыли из-за снежной бури

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:45:17+03:00

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Погода вновь приготовила сюрпризы для автолюбителей. В очередной раз она вмешивается в автомобильное сообщение. Синоптики прогнозируют сильную метель, усиление ветра и ухудшение погодных условий. Из-за этого, по данным МЧС, перекрывают участок дороги между Омском и Казахстаном. Речь про отрезок

Сильная метель на границе России и Казахстана вынудила соседнюю республику полностью перекрыть автомобильное сообщение с Омской областью. Ленинский – Иртышск – Русская Поляна перекрыли. Не рекомендуют отправляться в сторону Казахстана с минувшего вечера. На трассе минимальная видимость и сильный снег. Омские спасатели советуют автолюбителям воздержаться от поездок в соседнее государство на ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU