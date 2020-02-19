Омские депутаты предложили ставить перед треногами на дорогах специальные знаки

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:35:25+03:00

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На заседании комитета по ЖКХ в Омском горсовете обсудили работу передвижные комплексов видеофиксации нарушений ПДД и стационарных комплексов «Паркон С». С отчетом перед депутатами выступил начальник регионального УМВД Юрий Шевченко.

Особенно много вопросов у парламентариев вызвала установка камер вдоль дорог.

Депутат Александр Калякин поинтересовался, кто определяет места для установки треног.

– Такое чувство, что их специально прячут, чтобы собирать деньги с водителей, – считает Калякин. – При этом штрафуют за превышение скорости в 20 км/ч. Необходимо ставить такие комплексы там, где нарушение может действительно привести к трагически последствиям.

Владимир Казанин согласился, что иногда складывается ощущение, что люди попались. Но при этом добавил, что такие камеры на дорогах дисциплинирует водителей.

Депутат Юрий Федотов поинтересовался, почему треногами в Омске занимаются именно казаки.

– Почему все-таки остановились на варианте казаков, а не на варианте бюджетного учреждения С точки зрения налогов – что некоммерческая организация, что бюджетное учреждение – субсидию вы все равно отдаете из бюджета. В чем отличие, в каком виде налога? Я не знаю такого вида налога. Я не вижу здесь разницы. Просто это вызывает вопросы у людей. Когда это делает инспектор, государственное учреждение или муниципальный чиновник - это воспринимается как действия власти. А когда это делают какие-то некоммерческие организации, то это вызывает вопросы.

Это решение принималось министерством региональной безопасности, потому что содержание бюджетного учреждения очень затратно. На казачье общество субсидия идет 59 млн ежегодно, туда включаются расходы на закупку новых камер. Мы все просчитали: и коммерческие структуры, и коммерческие учреждения - и остановились все-таки на «Казачьей слободе».

Глава комитета по ЖКХ и транспорту озвучил совместное предложение с Олегом Афанасьевым. Депутаты хотят обратиться к коллегам из Заксобрания, чтобы те в свою очередь вышли в Госдуму РФ с инициативой об установке специальных знаков перед передвижными камерами видеофиксации на дорогах. Также депутаты считают целесообразным выделить из департамента транспорта отдельное ведомство, которое будет заниматься безопасностью на дорогах.

– Это запрос наших избирателей прежде всего, – объяснил председатель комитета по ЖКХ и транспорту Виталий Путинцев. – Кроме того, я сам водитель и считаю несправедливым, что стационарные камеры обозначаются знаками, а передвижные – нет. И даже несмотря на то, что нашим правительством выбран оптимальный вариант по работе с этими камерами – это общественные казачьи организации с минимальными затратами, все равно я считаю, что стационарные и переносные камеры должны быть уравнены.

ИСТОЧНИК KP.RU