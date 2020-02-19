На украшение Омска к Дню Победы выделят 18 млн

19 Февр. 2020 2020-02-19T07:54:04+03:00

Для жителей и ветеранов готовят обширную программу к 9 Мая. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Этот вопрос рассмотрели на заседании комитета по финансово-экономическим вопросам в горсовете

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На заседании комитета по финансово-экономическим вопросам в Омском горсовете внесли первые изменения в бюджет на 2020 год. Городская казна пополнилась на 91,7 млн рублей. Из них 69,3 млн – средства, оставшиеся на едином счете бюджета. Кроме того, на 22 млн рублей будет увеличен дефицит.

Дополнительные деньги планируют направить в первую очередь на социальную сферу. В частности – на приобретение 41 квартиры для семей, где есть люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, потратят 52,2 млн. Еще 21,4 млн пойдут на организацию строительного контроля в городе.

Учли депутаты и то, что в этом году отмечается 75-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому особое внимание будет уделено украшению Омска к столь значимому событию. Благодаря поправкам в бюджет, внесенным на комитете, город получил дополнительные 18 млн рублей, которые пойдут на праздничное оформление города.

Депутат Сергей Дроздов напомнил администрации, что в Омске есть много улиц, названных именами героев Советского Союза.

– Хотелось бы знать, как 18 млн рублей будут потрачены, – поинтересовался он у выступавшего с отчетом главного финансиста Омска Богдана Масана. – Как украсят улицы, носящие имена героев, что на них будет сделано. У каждого депутата на округе есть такие территории.

Богдан Масан пообещал предоставить депутатам такую информацию в ближайшее время.

Еще почти 2 млн рублей из появившихся в распоряжении города средств выделят на установку и ремонт светофоров. Депутаты Алексей Саяпин и Олег Афанасьев попросили предоставить им перечень мест, где планируют становить такие объекты. Парламентарии отметили, что избиратели часто обращаются к ним с просьбой посодействовать установке светофоров на опасных участках дорог города.

Комитет рекомендовал принять изменения в бюджет сразу в двух чтениях.

– Вопрос рассмотрен в комитете, поправок не поступило, поэтому прошу принять к рассмотрению, в первом и во втором чтении, – сказал заместитель председателя комитета по финансово-бюджетным вопросам Сергей Грушичев.

В результате параметры бюджета города Омска на 2020 год на данный момент выглядят таким образом: доходы – 19 млрд, расходы – 20,2 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU