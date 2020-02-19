2020-02-19T07:15:18+03:00
Общество

Стоматолог, застрявший на охваченном коронавирусом лайнере, возвращается в Омск

Пассажиров решили отпустить из карантина
Станислав МУХИН
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Сергей Попов.Сергей Попов.
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Стало известно, что пассажиров лайнера «Diamond Princess» все-таки отпускают по домам. Это порядка 3 тысяч человек. Судно дрейфовало у берегов Японии с начала февраля. Карантин продолжался чуть больше двух недель - именно столько живет вирус в организме зараженного и никак не проявляется.

Среди тех, кто вернется на родину и стоматолог Сергей Попов. В ближайшие дни он прилетит в Омск. Он подробно описывал, что происходило на лайнере во время карантина. Сибиряк один из немногих, кто совсем не боялся заразиться. По его словам, это обычный грипп, из-за которого не стоит паниковать.

Пока неизвестно, будут ли инфекционисты в Омске дополнительно встречать Попова после прилета и помещать его на дополнительные обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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