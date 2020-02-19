В Омске пропал мужчина после инсульта

19 Февр. 2020 2020-02-19T05:29:03+03:00

В последний раз Александра Колбина видели возле остановки «Ул. Дмитриева»

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Александр Владимирович Колбин ушел из дома в 8 утра 13 февраля. С тех пор близкие не знают о его местонахождении.

Приметы пропашего: худощавого телосложения, светло-карие глаза, усы с короткой русой бородой, рост 180 см, сутулый.

Был одет: черная куртка с капюшоном, шапка черная вязаная, брюки военные зеленые с тонкой красной полоской (лампасом), валенки светлые на резиновой подошве.

Родные пропавшего сообщают, что Александр Владимирович недавно перенес инсульт. Может быть неадкватен, путается в именах, событиях. Иногда пугается и убегает. Последний раз его видели в районе остановки «Улица Дмитриева».

Всех, кто знает о местонахождении Александра Колбина, просят позвонить в полицию – 02.

ИСТОЧНИК KP.RU