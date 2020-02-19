Омичи ездили в Екатеринбург перенимать опыт организации горячего питания в школах

19 Февр. 2020 2020-02-19T07:49:42+03:00

В нашем городе систему обещают запустить уже в этом году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В нашем городе систему обещают запустить уже в этом году

Изменить размер текста: A A

В Омском горсовете прошло заседание рабочей группы по организации бесплатного горячего питания в школах для учеников начальных классов. Напомним, такое поручение всем регионам дал во время своего недавнего послания Федеральному собранию РФ президент Владимир Путин.

Парламентарии и представители мэрии обсудили сразу несколько важных вопросов. Прежде всего, подсчитали, сколько потребуется денег.

Глава депобразования Лариса Ефимова рассказала, что в Омске 147 школ, в которых почти 40 тысяч учащихся начальных классов, которые питаются в столовых. В итоге получилось, что компенсация горячего питания для них обойдется в 620 млн рублей в год.

Есть и другие существенные вопросы, связанные с этой темой. Депутаты предположили, что благодаря льготе для младшеклассников родители будут выделять освободившиеся деньги из семейного бюджета для школьного питания старших детей. В связи с тем, что учащихся, посещающих столовые, станет значительно больше, может возникнуть ситуация, когда всем не хватит места. Вероятно, придется организовать питание в две смены.

Кроме того, придется обновить оборудование столовых и провести там ремонт. На это потребуется 330 млн рублей.

Точные цифры пока не озвучиваются. Важно понять, какова будет доля софинансирования из регионального бюджета. Это депутаты горсовета решат на совместной рабочей группе с коллегами из Заксобрания. Также известно, что часть денег на организацию горячего питания в школах поступит из федеральной казны.

Парламентарии поинтересовались у депобразования, как будет осуществляться контроль за качеством еды для учеников. Лариса Ефимова подчеркнула, что в Омске разработана система правильного питания в образовательных учреждениях, которая действует уже два года. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о ставке диет-сестры в школьных столовых.

Представители профильного департамента рассказали, что даже ездили в Екатеринбург, чтобы посмотреть, как там организовано горячее питание на аутсорсинге. То есть, приготовлением еды для школьных столовых занимаются компании, выигравшие конкурс.

В целом выяснилось, что уже сейчас 80% омских школ готовы к запуску новой системы. Несмотря на то, что программа рассчитана до 2023 года, в Омске пообещали справиться уже к 1 сентября 2020-го.

– Все наши расчеты отправлены в областное министерство образования, – сказал глава рабочей группы, первый вице-спикер горсовета Юрий Тетянников. – Дальше мы ждем методических рекомендаций от федерального министерства, а также изменений, которые внесут в два профильных закона. Думаем, что основная работа начнется весной.

ИСТОЧНИК KP.RU