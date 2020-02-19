В Омском горсовете обсудили необходимость открытия новых школ искусств

19 Февр. 2020 2020-02-19T07:39:42+03:00

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На комитете по социальным вопросам в Омском горсовете депутаты заслушали доклад главы департамента культуры Владимира Шалака. В своем выступлении он акцентировал внимание на необходимости открытия новых школ искусств.

– В омских ДШИ занимаются 13 тысяч детей – никто из них не совершил ни одного правонарушения, – в качестве аргумента сообщил парламентариям Шалак.

Выяснилось, что наиболее остро проблема стоит в новых микрорайонах, расположенных на окраинах, в частности в «Амурском-2».

– Мы даже не просим тратить деньги из бюджета на строительство новых школ искусств. Отдайте нам те здания, которые уже есть в наличии. Мы их отремонтируем и спасем от разрушения, – предложил глава депкультуры.

Также Шалак поделился радостной новостью: в этом году Омск впервые попал в нацпроект «Культура». Деньги по целевой программе на два года выделили двум школам искусств – ДШИ-5 и ДШИ-20.

Депутат Елена Кокорина спросила у Владимира Шалака, хватит ли педагогов при условии, что новые здания введут в эксплуатацию.

– Хотелось бы мне сказать, что да. Но это не так. Преподавателей в школах искусств не хватает повсеместно, – ответил директор депкультуры. – Не секрет, что у них достаточно невысокий уровень зарплат. Это не слишком привлекает молодых людей. Но те, кто работают в этой сфере, приходят туда не за деньгами. Это призвание. Их система затягивает и уже не отпускает. Поэтому я не перестаю говорить, как благодарен всему многотысячному преподавательскому составу Омска за их самоотверженный труд.

Депутат Алексей Саяпин поинтересовался уже у главы депобразования Омска Ларисы Ефимовой, нужна ли какая-то помощь депутатов.

– Конечно, мы за взаимное сотрудничество, – ответила Ефимова. – Помощь нам необходима и моральная, и финансовая.

Парламентарии предложили представителям омского образования обращаться со всеми волнующими их вопросами и пообещали оказывать поддержку.

– Подрастающее поколение должно иметь возможность проявить себя в различных сферах, – резюмировал сказанное всеми председатель комитета по соцвопросам Максим Астафьев. – Это должны быть дополнительные кружки и секции, чтобы растить полноценное здоровое поколение. Для этого делается все возможное в рамках тех бюджетных ассигнований, которые у нас есть. Каждый депутат на своей территории обязан этим заниматься, потому что это те самые главные городские проблемы, которые перед нами стоят. Естественно, мы будем делать все возможное, чтобы выделялось больше средств на систему образования, и максимально качественно и организационно правильно реализовывались национальные проекты. У нас есть задачи, которые определены президентом, постановлением правительства Омской области. Мы понимаем, что делать. Главное, эта работа должна быть слаженной между всеми ветвями власти – и исполнительной, и представительной.

ИСТОЧНИК KP.RU