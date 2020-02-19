В ближайшие три года во всех омских школах появится высокоскоростной интернет

19 Февр. 2020 2020-02-19T07:39:18+03:00

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Выступавшая с отчетом на заседании комитета по социальным вопросам директор департамента образования рассказала депутатам о том, как в городе реализуются федеральные программы в курируемой ей отрасли.

В частности, Лариса Ефимова поделилась оптимистичной информацией: Омск участвует почти во всех 10 нац проектах по образованию. Это помогает Омску получать серьезное финансирование из вышестоящих бюджетов. Также она подчеркнула, что депобразования тесно сотрудничает в этом вопросе с региональным минобразования и Министерством просвещения РФ.

Кроме того, Ефимова рассказала об одной из главных задач на ближайшее время – обеспечить все омские образовательные учреждения высокоскоростным интернетом. Работы предстоит еще много, на данный момент к нему имеют доступ только 10% школ – 15 из 150. Тем не менее, уже есть четкое понимание того, как надо действовать, расписан график подключения. По словам Ларисы Геннадьевны, программа рассчитана до 2024 года.

Депутат Инна Гомолко поделилась впечатлением от посещения так называемых точек роста в районах области. В рамках этой программы для сельских школ закупают современное оборудование, например, квардокоптеры. Дети, по словам Инны Алексеевны, с большим интересом ходят на занятия в такие учебные заведения. Она поинтересовалась, возможно ли сделать что-то похожее и в городе. Лариса Ефимова посетовала, что условия проекта предусматривают участие только школ из небольших населенных пунктов.

Зато в Омске запустят другую интересную программу, предусматривающую развитие цифровой образовательной среды.

Для начала цифровые центры запустим в нескольких школах в каждом из пяти районов города, объяснила глава депобразования. Нам надо понять, насколько они будут востребованы.

Депутаты приняли информацию к сведению.

ИСТОЧНИК KP.RU