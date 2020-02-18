Омич насмерть замерз под Фрунзенским мостом
Лежащего человека под Фрунзенским мостом обнаружили прохожие рано утром. Омич без сознания лежал в районе улицы Тюменская, где вообще редко ходят омичи. Люди попытались привести его в чувства, но лежавший на снегу не реагировал. Прохожие вызвали скорую помощь, которая и доставила замерзшего сибиряка в больницу имени Кабанова.
Однако, как сообщает Оm1, спасти 58-летнего пострадавшего не удалось. Врачи обнаружили у омича общее переохлаждение организма. На улице он пролежал всю ночь. Мужчина проживал на улице Челюскинцев. Как он оказался на улице Тюменская и почему был без сознания, сейчас выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU