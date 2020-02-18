2020-02-18T14:22:22+03:00
Происшествия

Омич насмерть замерз под Фрунзенским мостом

Его обнаружили случайно
Станислав МУХИН
Поделиться:
Мужчину не спасли.Мужчину не спасли.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Лежащего человека под Фрунзенским мостом обнаружили прохожие рано утром. Омич без сознания лежал в районе улицы Тюменская, где вообще редко ходят омичи. Люди попытались привести его в чувства, но лежавший на снегу не реагировал. Прохожие вызвали скорую помощь, которая и доставила замерзшего сибиряка в больницу имени Кабанова.

Однако, как сообщает Оm1, спасти 58-летнего пострадавшего не удалось. Врачи обнаружили у омича общее переохлаждение организма. На улице он пролежал всю ночь. Мужчина проживал на улице Челюскинцев. Как он оказался на улице Тюменская и почему был без сознания, сейчас выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омич насмерть замерз под Фрунзенским мостом
Омич, вернувшийся под утро домой, обнаружил в своей кровати спящего незнакомца
Альфонса, укравшего у любовнице в Тольятти 14 тысяч долларов, поймали в Омске
Стали известны 10 крупнейших омских налогоплательщиков
Депутаты горсовета обсудили вопросы контроля рекламных щитов в Омске
Как снимали «Домашний арест»
На Омской АЗС произошла утечка газа
АО «Омск РТС» добилось возбуждения уголовного дела по факту кражи части трубопровода
В Омске приведут в порядок трамвайные пути, которые не видели ремонта почти полвека
Омичи стали лучше платить за воду
Порядок определения стойкой утраты трудоспособности сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации
В Омской области внезапно умер 5-месячный ребенок
Что лежит в основе газовой безопасности
На страже закона
На видео попало, как еще один тренер хоккейной академии «Авангарда» бьет детей
В Омске скончался молодой актер драмтеатра
Еще одна омичка попала в больницу с подозрением на коронавирус