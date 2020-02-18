Омич, вернувшийся под утро домой, обнаружил в своей кровати спящего незнакомца

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:12:26+03:00

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Сильно удивился омич, под утро вернувшийся домой. На входе в жилище он заметил, что на дверях в частный дом сорван замок. А одно из окон разбито. Внутри он обнаружил незнакомца. Тот безмятежно спал на кровати хозяина. Будить незваного гостя сибиряк не стал, а вызвал полицию. На место приехали сотрудники Росгвардии.

- Сотрудники обнаружили в одной из комнат спящего на диване гражданина. Мужчина, находившийся в сильной степени опьянения, в виду своего состояния не смог ничего пояснить, после чего был задержан, - пояснили в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU