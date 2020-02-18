2020-02-18T12:29:48+03:00
Происшествия

Альфонса, укравшего у любовнице в Тольятти 14 тысяч долларов, поймали в Омске

Часть денег он уже потратил
Станислав МУХИН
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Наличка пропала.Наличка пропала.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Печально закончился роман с мужчиной для 43-летней жительницы Тольятти. Женщина вернулась домой и обнаружила, что пропали все ее сбережения - 14 тысяч долларов. Не было и ее 57-летнего сожителя. Она обратилась с заявлением в полицию. Сразу же выяснилось, что альфонс уже далеко за пределами Самарской области. Нашли и задержали воришку в Омске. Как оказалось, часть денег он уже успел потратить. Его вернули на родину, где на мужчину завели уголовное дело за кражу.

Сейчас он находится в СИЗО. Почему именно мужчина решил украсть у своей сожительницы деньги, пока непонятно. Ему грозит тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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