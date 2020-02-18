Стали известны 10 крупнейших омских налогоплательщиков

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:59:37+03:00

Они перечислили в бюджет почти 50 миллиардов

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Налоговая инспекция опубликовала список крупнейших налогоплательщиков региона за 2019 год. Список никого не удивил. В него традиционно вошли омские нефтехимические и энергетические организации. Первая десятка компаний отчислила в бюджет 3/4 от всех поступлений. Это почти 50 миллиардов рублей.

Традиционно крупнейшими налогоплательщиками стали такие организации, как

АО «Газпромнефть – Омский НПЗ», ООО «Омсквинпром», ООО «Газпромнефть-Восток», ООО «Полиом», АО «Территориальная генерирующая компания № 11», ООО «Газпромнефть-Снабжение», АО «Транснефть – Западная Сибирь», ОАО «ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО), АО «ОмскВодоканал», ООО «СтройСервис».

ИСТОЧНИК KP.RU