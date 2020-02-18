Депутаты горсовета обсудили вопросы контроля рекламных щитов в Омске

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:54:52+03:00

В год на демонтаж самовольных конструкций тратится из бюджета около миллиона Фото: Станислав МУХИН

В год на демонтаж самовольных конструкций тратится из бюджета около миллиона

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Работу по муниципальному контролю размещения наружной рекламы в Омске обсудили депутаты горсовета на комитете по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. По словам начальника отдела развития рекламно-информационной среды Елены Карповой, на данный момент к демонтажу определены 320 рекламных конструкций. В прошлом году убраны с улиц города были 336 объектов.

Депутат горсовета Аркадий Лунев отметил, что в Омске отсутствует регламент, который бы четко определял: как размещать рекламные щиты, кто следит за их законностью, кто должен выписывать штрафы и какая ответственность предусмотрена владельцам щитов за некорректные баннеры и установленные самовольно. В качестве примера привели щит на пересечении улиц Герцена и 7-й Северной. Много вопросов возникает к рекламе одного из похоронных бюро со слоганом "Что ни гроб, то огурчик". Омичи жалуются на эту конструкцию.

По словам Елены Карповой, данная реклама установлена в соответствии со всеми нормативными требованиями. Формально нарушений предприниматель не допустил.

По словам депутатов, каждый предприниматель, самовольно устанавливающий щит, должен понимать неизбежность наказания. В год на демонтаж рекламы из бюджета тратится около миллиона рублей. Народные избранники считают, что все траты должны быть переложены на недобросовестных бизнесменов. Комитет предложил подготовить данный регламент, чтобы в нем были прописаны все вопросы по муниципальному контролю.

- А почему вы его не разработали до сих пор? - уточнил председатель комитета Георгий Архипов у Елены Карповой.

- Мы навели порядок в прошлом году. У нас были реестры размещения конструкций. С 2014 года мы работаем строго по нему в случаях демонтажа. Дважды мы подготавливали проекты изменений в правила размещения рекламы. Дважды нам отказывали в этом, так как федеральным законом обозначены все нормы.

Депутаты рекомендовали разработать изменения в регламент снова. Также они отметили, что повсеместно нарушаются правила о недопустимости рекламы на заборах и рекомендовали администрации активнее работать с полицией. Это позволит устанавливать владельцев самовольной рекламы и убирать ее не за счет бюджет средств, а за счет недобросовестных предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU