На Омской АЗС произошла утечка газа

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:45:21+03:00

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Едва не произошло трагедии на автозаправочной станции на улице 10 лет Октября. Накануне ночью там случилась серьезная утечка газа.

– Сообщение о происшествии в Центральном округе Омска поступило в 0.30, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Наши сотрудники помогли устранить утечку газа и провести ремонтно-восстановительные работы. На место выезжали три пожарных машины и 11 человек.

ЧП на АЗС.Видео: Омск Live

ИСТОЧНИК KP.RU