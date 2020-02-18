На Омской АЗС произошла утечка газа
На место выезжали три пожарных машины [видео]
Фото: скриншот с видеоФото: vk.com
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Едва не произошло трагедии на автозаправочной станции на улице 10 лет Октября. Накануне ночью там случилась серьезная утечка газа.
– Сообщение о происшествии в Центральном округе Омска поступило в 0.30, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Наши сотрудники помогли устранить утечку газа и провести ремонтно-восстановительные работы. На место выезжали три пожарных машины и 11 человек.
ЧП на АЗС.Видео: Омск Live
ИСТОЧНИК KP.RU