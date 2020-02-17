2020-02-17T09:47:05+03:00
Общество

Беременной омичке с раком легких требуется срочная помощь

Спасти молодую женщину и ее малыша могут в московской клинике, но на лечение требуется большая сумма
Анна МИКУЛА
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Беда случилась в семье водителя дежурной части отдела МВД России по Шербакульскому району Ивана Гура. Его супруге Татьяне поставили страшный диагноз: рак легких. Сейчас молодая женщина находится на 25-й неделе беременности, поэтому обычные способы лечения для нее исключены. Но спасти будущую маму и ее малыша возможно.

– Необходим курс лечения с последующей операцией. Помощь Татьяне готовы оказать в НМИЦ гематологии Минздрава России в Москве. В других медицинских заведениях такая практика отсутствует, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – В случае благоприятного результата лечение займет не меньше 5-6 месяцев. Часть медицинских услуг будет оказана бесплатно, однако для проживания, ухода, дополнительных обследований и приобретения лекарств требуются средства. Часть денег Иван собрал, однако на данный момент этого не достаточно. Требуется собрать еще не менее 300 тысяч рублей.

Если у вас есть возможность оказать помощь семье Ивана, вот реквизиты его счета в Сбербанке: 40817810445002516893 Телефон Ивана, к которому привязана карта: +7 904 077 8388.

ИСТОЧНИК KP.RU

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