2020-02-15T15:48:56+03:00
Общество

В ОмГУ ликвидировали 18 кафедр

Также перестанет существовать целый факультет
Анна МИКУЛА
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Фото: omsu.ruФото: omsu.ru
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Судя по всему, проблемы в ОмГУ назрели еще прошлым летом. Оказалось, что у университета просто нет денег, чтобы платить сотрудникам. Тогда проблему решили, но она снова возникла – и уже гораздо острее – в декабре. Перед Новым годом люди оказались без денег. Штатным сотрудникам выдали только часть зарплаты, внештатным ее не выплатили вовсе. Потом инцидент разрешился, но стало понятно: откладывать дальше решение этого вопроса уже невозможно.

Выяснилось, что вуз стал обучать меньше коммерческих студентов. При этом преподавателей осталось столько же, сколько и в хорошие времена. Стало ясно: придется как-то сокращать расходы. И вот неизбежное случилось. В университете провели оптимизацию, в результате которой ликвидированы 18 кафедр и даже целый факультет международного бизнеса.

– Укрупнение кафедр и объединение факультетов не повлечет за собой сокращения профессорско-преподавательского состава, – цитирует «СуперОмск» пресс-службу ОмГУ. – Университет в плановом порядке реализует все учебные программы, на которые уже состоялся или объявлен на 2020 год набор студентов. Выпускники получат дипломы государственного образца, в которых написано, что выпускник прошел обучение по соответствующей образовательной программе и получает квалификацию «Бакалавр», «Специалист» или «Магистр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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