2020-02-15T15:26:56+03:00
Общество

Омичей порадовал сообразительный пес, перешедший дорогу по правилам

Запись уже набрала более десяти тысяч просмотров [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео («Аварийный Омск», vk.com/aomsk)Фото: скриншот с видео («Аварийный Омск», vk.com/aomsk)
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Свидетелями забавной и поучительной картины стали недавно люди, проезжавшие по дороге вдоль частного сектора в Омске. Все происходящее попало на запись регистратора одного из автомобилей, оказавшихся в тот момент на дороге.

Большой рыжий пес, не торопясь, подошел к зебре. Потом дождался, когда машины остановятся, чтобы его пропустить, и только после этого побежал через дорогу.

Видео, которое выложили в паблик «Аварийный Омск», уже набрало более десяти тысяч просмотров. Большинство комментаторов умиляются сообразительной собаке и даже ставят ее в пример некоторым пешеходам-людям.

Собака переходит дорогу по зебре.Видео: «Аварийный Омск» (vk.com/aomsk)

ИСТОЧНИК KP.RU

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