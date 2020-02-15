Омичей порадовал сообразительный пес, перешедший дорогу по правилам
Свидетелями забавной и поучительной картины стали недавно люди, проезжавшие по дороге вдоль частного сектора в Омске. Все происходящее попало на запись регистратора одного из автомобилей, оказавшихся в тот момент на дороге.
Большой рыжий пес, не торопясь, подошел к зебре. Потом дождался, когда машины остановятся, чтобы его пропустить, и только после этого побежал через дорогу.
Видео, которое выложили в паблик «Аварийный Омск», уже набрало более десяти тысяч просмотров. Большинство комментаторов умиляются сообразительной собаке и даже ставят ее в пример некоторым пешеходам-людям.
Собака переходит дорогу по зебре.Видео: «Аварийный Омск» (vk.com/aomsk)
ИСТОЧНИК KP.RU