Омичей порадовал сообразительный пес, перешедший дорогу по правилам

15 Февр. 2020 2020-02-15T15:26:56+03:00

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Свидетелями забавной и поучительной картины стали недавно люди, проезжавшие по дороге вдоль частного сектора в Омске. Все происходящее попало на запись регистратора одного из автомобилей, оказавшихся в тот момент на дороге.

Большой рыжий пес, не торопясь, подошел к зебре. Потом дождался, когда машины остановятся, чтобы его пропустить, и только после этого побежал через дорогу.

Видео, которое выложили в паблик «Аварийный Омск», уже набрало более десяти тысяч просмотров. Большинство комментаторов умиляются сообразительной собаке и даже ставят ее в пример некоторым пешеходам-людям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/761016" frameborder="0"></iframe> Собака переходит дорогу по зебре.Видео: «Аварийный Омск» (vk.com/aomsk)

ИСТОЧНИК KP.RU