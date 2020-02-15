После небольшого потепления дорога на окраине Омска превратилась в реку

15 Февр. 2020 2020-02-15T15:02:26+03:00

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Жители городка Нефтяников забили тревогу в соцсетях. До весны еще две недели, а дорога ведущая в сторону Лукьяновки, уже превратилась в реку. Омичи переживают, что в марте город снова можно будет переименовывать в Венецию, а водителям менять авто на лодки.

Видео инцидента выложили в соцсети. Впрочем, комментаторы усомнились, что столько воды могло натаять за такой короткий срок. А вскоре появилось объяснение случившегося.

– Это недалеко от Забайкальского рынка, – рассказала одна из подписчиц паблика. – Скорее всего, прорыв. Сказали, что копали не так далеко и задели трубу, вероятно. Во многих домах снизилось давление, а у нас вот идет ржавая вода с песком.

ИСТОЧНИК KP.RU