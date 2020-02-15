В Омске водитель без прав устроил страшное ДТП

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:54:16+03:00

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Серьезная авария случилась 14 февраля в 16.45 на Левобережье.

По предварительным данным, 49-летний омич был лишен водительских прав, но это его не остановило, и он сел за руль «Лады». Двигаясь по улице Волгоградской со стороны улицы Кондратюка мужчина выехал на встречку и не смог уйти от лобового столкновения с «Тойотой».

В результате ДТП травмы получили водитель «Тойоты» и его 34-летний пассажир, а также водитель и 38-летний пассажир отечественного авто.

Видео происшествия выложили в соцсети. На записи видно, что на место приехали машина МЧС и реанимобиль. По словам очевидцев, одного из пострадавших так сильно зажало в покореженном авто, что его пришлось доставать спасателям.

– Признаков опьянения у водителей транспортных средств не установлено, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – В отношении водителя автомобиля ВАЗ-2115 возбужденно административное делопроизводство по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством). Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/761011" frameborder="0"></iframe> Авария на улице Волгоградской.Видео: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU