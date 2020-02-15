В центре Омска столкнулись сразу шесть авто
Массовое ДТП случилось в пятницу, 14 февраля, в вечерний час пик в центре города. На улице Жукова столкнулись сразу шесть машин. Фото последствий аварии выложили в паблике «ЧП Омск».
Сначала очевидцы предположили, что водителю одного из авто стало плохо за рулем.
– Я успел увернуться. И в зеркало заднего вида смотрю, как он всех сносит, – рассказал один из водителей.
Но выяснилось, что машина предполагаемого виновника происшествия стала неуправляемой. У нее отлетело колесо и отказали тормоза.
– Муж сказал, что начался какой-то странный скрип, после чего он не смог справиться с управлением. Он пытался вырулить, но машина не слушалась! – объяснила жена водителя.
В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются полицейские.
Фото: «ЧП Омск»
Фото: «ЧП Омск»
ИСТОЧНИК KP.RU