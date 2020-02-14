«Закладки сделал – деньги получил»: В Омске поймали наркоторговца
В Омске 22-летнего задержали закладчика, который покупал крупные наркотики в интернете, расфасовывал их на мелкие партии и распространял на территории Советского округа.
Полицейские опубликовали видео задержания наркоторговца.
– Закладку сделал – деньги получил, – рассказал закладчик незамысловатую суть своей «работы» во время обыска в своей квартире.
В общей сложности у него изъяли более 100 свертков с зельем общим весом 80 граммов.
– Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 п. «Г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По ходатайству следователя задержанному судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Омске задержали наркозакладчика.Видео: vk.com/55mvd
ИСТОЧНИК KP.RU