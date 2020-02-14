«Закладки сделал – деньги получил»: В Омске поймали наркоторговца

14 Февр. 2020 2020-02-14T07:51:13+03:00

Задержанному грозит до 20 лет колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

22-летний парень «работал» в Советском округе. Теперь ему грозит до 20 лет колонии [видео]

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В Омске 22-летнего задержали закладчика, который покупал крупные наркотики в интернете, расфасовывал их на мелкие партии и распространял на территории Советского округа.

Полицейские опубликовали видео задержания наркоторговца.

– Закладку сделал – деньги получил, – рассказал закладчик незамысловатую суть своей «работы» во время обыска в своей квартире.

В общей сложности у него изъяли более 100 свертков с зельем общим весом 80 граммов.

– Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 п. «Г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По ходатайству следователя задержанному судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/760735" frameborder="0"></iframe> В Омске задержали наркозакладчика.Видео: vk.com/55mvd

ИСТОЧНИК KP.RU