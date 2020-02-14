Омских водителей предупредили о метели

14 Февр. 2020 2020-02-14T06:59:20+03:00

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Омичей предупредили о сильном снегопаде, который ожидается в регионе. При этом на дорогах возможен гололед. Водителей и пешеходов просят быть осторожнее.

– Уважаемые водители! Соблюдайте скоростной режим и правила маневрирования. Будьте особо внимательны при проезде пешеходных переходов и перекрестков, – говорится в сообщении областной Госавтоинспекции. – Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами, особенно в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU