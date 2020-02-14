Омич отдал мошенникам все деньги, которые копил на квартиру

14 Февр. 2020 2020-02-14T05:52:38+03:00

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28-летний омич долгое время копил на покупку жилья, чтобы в итоге отдать все заработанное мошенникам.

Деньги на будущую квартиру он хранил на карте. Недавно ему позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил, что кто-то пытается снять сбережения. Незнакомец рассказал, что необходимо перевести деньги на «застрахованные» счета. Потерпевший поверил, и сделал четыре перевода, даже не удостоверившись, что ему звонят действительно из банка.

Потерпевший понял, что в общей сложности он добровольно отдал аферистам 646 тысяч рублей, только после того, как «банковский работник» перестал выходить на связь.

– По сохраненным заявителем чекам сотрудники полиции установили, что похищенная сумма раздробилась на несколько частей, получателей украденных денег предстоит установить в ходе следствия, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

ИСТОЧНИК KP.RU