Пассажирский автобус, ехавший в Омск, врезался в бензовоз в Казахстане

14 Февр. 2020 2020-02-14T07:27:36+03:00

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Крупная авария произошла на трассе под Нур-Султаном. Междугородний пассажирский автобус, ехавший из Казахстана в Омск, попал в ДТП. Он врезался в бензовоз. Об этом сообщается в социальных сетях. Никто из пассажиров не пострадал. Людям повезло, что столкновение произошло на небольшой скорости. После аварии, к счастью, пожара удалось избежать.

Как сообщают очевидцы, все случилось из-за плохих погодных условий. На дороге из-за метели была практически нулевая видимость. На время непогоды трассу в Омск со стороны Казахстана даже пришлось перекрыть на некоторое время. После ДТП автобус с пассажирами вернулся обратно в Нур-Султан.

ИСТОЧНИК KP.RU