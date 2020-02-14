Омичка, врезавшаяся в дерево при катании на тюбинге, требовала в суде полмиллиона

14 Февр. 2020 2020-02-14T05:19:40+03:00

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Печально закончились зимние развлечения для омички. В декабре 2017 года она каталась с внучкой на тюбинге в Советском парке. Женщина съехала на ватрушке с не оборудованного спуска и врезалась в дерево. Она получила травмы, которые оценили, как тяжкий вред здоровью - перелом позвоночника и ушиб головы. В суде она потребовала компенсацию в 500 тысяч со страховой и администрации парка.

Как сообщили в пресс-службе Советского районного суда, омичка предоставила документы о потери за время лечения заработка в размере 480 тысяч. Еще 25 тысяч женщина потратила на лекарства.

Суд встал на сторону истицы. Однако из-за того, что омичка получила травмы по неосторожности, ведь она скатилась со спуска, который был не предназначен для этого, размер компенсации снизили до 50 тысяч. Решение еще не вступило в законную силу и будет обжаловано в областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU