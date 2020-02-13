Омич поссорился с девушкой и отправился грабить магазины

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:54:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Во все тяжкие пустился 25-летний житель Советского округа после ссоры с сожительницей. Сначала он вооружился гаечным ключом и забрался в мебельный магазин на улице 50 лет Профсоюзов. Оттуда мужчина вынес сотовый стоимостью 3 тысячи рублей.

Потом он обокрал торговый павильон на улице Магистральной, из кассы которого прихватил 12 тысяч. Но деньги растерял по дороге. От досады омич выпил еще несколько бутылок пива и последовательно вломился в два салона сотовой связи на улице Нефтезаводской и проспекте Мира. Оттуда он вынес еще 14 тысяч рублей. Поскольку в одном из салонов сработала тревожная кнопка, на место приехали полицейские.

– По словам инспектора 1-го мобильного взвода 4-го батальона полка ППСП УМВД России по г. Омску Юрия Пуца, молодого человека, который пытался зарыть в снег похищенное имущество, они с напарником задержали в 50-ти метрах от места второй кражи – во дворе дома на улице Малунцева, – сообщает пресс-служба областного УМВД. Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы изъяли у злоумышленника –кассовые ящики с денежными средствами, оставшиеся сим-карты и пустые коробки от сотовых телефонов.

В отношении задержанного возбудили четыре уголовных дела по статье «Кража».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/760605" frameborder="0"></iframe> Четыре кражи за одну ночь.Видео: vk.com/55mvd

ИСТОЧНИК KP.RU