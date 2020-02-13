2020-02-13T14:54:59+03:00
Происшествия

Омич поссорился с девушкой и отправился грабить магазины

Но по дороге мужчина растерял похищенные деньги [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
..Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Во все тяжкие пустился 25-летний житель Советского округа после ссоры с сожительницей. Сначала он вооружился гаечным ключом и забрался в мебельный магазин на улице 50 лет Профсоюзов. Оттуда мужчина вынес сотовый стоимостью 3 тысячи рублей.

Потом он обокрал торговый павильон на улице Магистральной, из кассы которого прихватил 12 тысяч. Но деньги растерял по дороге. От досады омич выпил еще несколько бутылок пива и последовательно вломился в два салона сотовой связи на улице Нефтезаводской и проспекте Мира. Оттуда он вынес еще 14 тысяч рублей. Поскольку в одном из салонов сработала тревожная кнопка, на место приехали полицейские.

– По словам инспектора 1-го мобильного взвода 4-го батальона полка ППСП УМВД России по г. Омску Юрия Пуца, молодого человека, который пытался зарыть в снег похищенное имущество, они с напарником задержали в 50-ти метрах от места второй кражи – во дворе дома на улице Малунцева, – сообщает пресс-служба областного УМВД. Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы изъяли у злоумышленника –кассовые ящики с денежными средствами, оставшиеся сим-карты и пустые коробки от сотовых телефонов.

В отношении задержанного возбудили четыре уголовных дела по статье «Кража».

Четыре кражи за одну ночь.Видео: vk.com/55mvd

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омич поссорился с девушкой и отправился грабить магазины
Салют на 9 Мая в Омске пройдет с трех точек
Летом из Омска запустят прямой рейс в Сочи
В малой компьютерной академии «ШАГ» начался новый набор
Стало известно, какая погода ждет омичей в марте
Омское УФАС России не нашло нарушений в деятельности «Магнита»
Сельчанин ворвался в омский банк с пистолетом и потребовал 3 млн
«Мама у меня очень строгая»: Девушка из Омска рассказала о своей карьере в порно
В Омске поймали наркодилера, пытавшегося сбыть более 6 кг наркотиков
В Омске будут судить гаишника-вымогателя
Прокуратура выяснит, почему многим омичам отказали в приеме детей в 1 класс
Лукерья Ильяшенко: «Мне тридцать лет, и я уже имею право ни с кем не советоваться»
«Единственное развлечение – гулять по палубе»: Врач из Омска оказался на круизном лайнере, стоящем на карантине из-за коронавируса
Омской школьнице, укусившей полицейского, грозит до 5 лет колонии
На карантине из-за эпидемии гриппа уже 33 омские школы