Салют на 9 Мая в Омске пройдет с трех точек

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:40:32+03:00

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За 3 месяца до празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне в Омске стала известна примерная программа. Городские власти обещают 117 интересных событий. Денег на празднование выделят больше, чем в прошлые годы.

– Объем средств, выделенных на подготовку и празднование Дня Победы в этом году, беспрецедентный. Деньги будут направлены на благоустройство общественных пространств и улиц, названных именами героев войны, реализацию социально ориентированных проектов и общественных инициатив ветеранских организаций, на украшение города и культурные мероприятия, - сказала мэр Оксана Фадина.

В конце праздника 9 Мая пройдет салют. В этом году его будут пускать сразу с трех точек. Фейерверк омичи смогут наблюдать у гостиницы «Омск», у метромоста и в Советском парке.

ИСТОЧНИК KP.RU