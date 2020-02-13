2020-02-13T14:40:32+03:00
Общество

Салют на 9 Мая в Омске пройдет с трех точек

Об этом рассказали в мэрии
Станислав МУХИН
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Салют пройдет с трех точек.Салют пройдет с трех точек.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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За 3 месяца до празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне в Омске стала известна примерная программа. Городские власти обещают 117 интересных событий. Денег на празднование выделят больше, чем в прошлые годы.

– Объем средств, выделенных на подготовку и празднование Дня Победы в этом году, беспрецедентный. Деньги будут направлены на благоустройство общественных пространств и улиц, названных именами героев войны, реализацию социально ориентированных проектов и общественных инициатив ветеранских организаций, на украшение города и культурные мероприятия, - сказала мэр Оксана Фадина.

В конце праздника 9 Мая пройдет салют. В этом году его будут пускать сразу с трех точек. Фейерверк омичи смогут наблюдать у гостиницы «Омск», у метромоста и в Советском парке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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