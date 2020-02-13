Летом из Омска запустят прямой рейс в Сочи

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:36:06+03:00

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Омский аэропорт уже начинает готовиться к летнему сезону. Там объявили о запуске прямого рейса до Сочи.

Из Омска такие самолеты будут вылетать по понедельникам, а возвращаться из Сочи – по субботам. Перевозить пассажиров будут на «Боингах».

Для льготников перелет в одну сторону обойдется в 7,7 тысячи рублей, для всех остальных – в 11,7 тысячи. За билет с багажом придется отдать 12,7 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU